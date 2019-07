Kolmekordne tuurivõitja: Kui Valverde on viis kilo alla võtnud, siis peaks ta see aasta Touri võitma

LeMond rääkis pärast esimest etappi Belgia telekanalile Sporza, et matemaatiliselt on kõige suurem tõneäosus Touri võita just Valverdel.

„Ma kuulen igalt pool, kuidas Valverde on kaotanud viis kilogrammi ja kui see on tõsi ning ta on sama heas vormis, kui enne, siis matemaatiliselt on temal kõige suurem võiduvõimalus,“ rääkis LeMond.

„Matemaatiliselt peaks Valverde võitma, sest viis kilogrammi on umbes kuus minutit võitu mäel,“ lisas endine tipprattur. „See on suur kaalukaotus ja reeglina see annab tunda.“

LeMond usub, et selle aasta tuur on suhteliselt lahtine neljakordse võitja Chris Froome’i puudumise tõttu.

„Alati tuleb kiita Geraint Thomast. Team Ineose liidrid ei sõida väga tihti, nii et nende vormi on raske ennustada. Aga ma usun, et Thomas on väga heas vormis,“ rääkis praegu sporditeadlasena tegutsev LeMond.

„Bernalil on kindlasti võimalus, aga ta on väga noor rattur.“