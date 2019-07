Maailma esinumber Barty langes Wimbledonis konkurentsist

«Ma ei suuda sõnadesse panna, mida see võit mulle tähendab. Veerandfinaali pääsemine on suurepärane saavutus, aga ma olen veel õnnelikum selle üle, kuidas ma võidelnud olen. Tundub, et murul mängimine sobib mulle ideaalselt,» vahendab BBC Riske'i sõnu.