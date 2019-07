Traagiliselt kaks last kaotanud Middlesbrough treener: kavatsesin endalt elu võtta

«Olime kõik koos autos, polnud sugulasi 10 aastat näinud, kuid me ei jõudnud neile külla. Silla all ei olnud vesi, vaid majad. Kukkusime vastu betooni. Sõitsin 42 kilomeetrise tunnikiirusega, kuigi sillal oli lubatud sõita kuni 60-ga. Ma ei tea, mis juhtus. Olen sillal käinud nüüd kaheksa korda edasi tagasi, et meenutada, mis täpselt juhtus. Ainus asi, et sillal ei olnud kaitsepiirdeid. Ohtlik koht,» rääkis Middlesbrough abitreener.