Treener Viks ja särtsakas judo-Lotte

See, kuidas vahva tüdruk judo juurde jõudis, on omaette teema. Nimelt käis kuueaastane Annika vanematega kinos Lotte animafilmi vaatamas. Teatavasti on koeratüdruk Lotte aga väga vinge ippon’i-meister. Annikale meeldis tatamimaadlus nii, et ta ei jätnud enne jonni, kuni vanemad ta lõpuks käekõrval judotrenni viisid.