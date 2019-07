Iluvõimlemise valitsev Eesti meister võistleb Itaalias Suveuniversiaadil

Meistriklassis võistlev võimleja sooritab individuaalvõistlusel neli vahendikava. Vahenditeks on seekord pall, rõngas, kurikad ja lint.

Viktoria on valmis korralikuks tulemuseks: «Olen heas vormis ning kavasid on raskemaks tehtud. Pika hooaja tõttu oli korralik ettevalmistus ning loodan heale võistlusele,» sõnas ta enne Universiaadile sõitmist.



Tulemusi on võimalik reaalajas jälgida SIIT.