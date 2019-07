Eesti autoralli meistrivõistlused jätkuvad maailma esimese WRC promotsiooniralli Rally Estoniaga

EMV1 klassis on end võistlusele registreerinud 15 võistluspaari, kellest koguni seitse võistlevad uue generatsiooni WRC autodel. WRC autodega sõitvatest võistluspaaridest viis kuuluvad tehasemeeskondadesse. Kõigi Eesti rallifännide rõõmuks on taas koduteedel sõitmas 2018.aasta Shell Helix Rally Estonia võitjad ja tänavused MM-liidrid Ott Tänak – Martin Järveoja (Toyota Yaris WRC). Eestlastele on nende koduteedele tulnud konkurentsi pakkuma ja valmistuma Soome MM-ralliks Elfyn Evans – Scott Martin (Ford Fiesta WRC), Andreas Mikkelsen - Anders Jaeger-Amland (Hyundai i20 Coupe WRC), Esapekka Lappi – Janne Ferm (Citroën C3 WRC) ja Craig Breen – Paul Nagle (Hyundai i20 Coupe WRC). Lisaks nimetatud võistluspaaridele on uuema generatsiooni Ford WRC autodega stardis 2013. aasta Rally Estonia võitjad Georg Gross – Raigo Mõlder ning ralliradadele comebacki tegevad 2010.aasta võitjad Markko Märtin – Kristo Kraag. Lisaks eelpool nimetatud võistluspaaridele on veel eelmise generatsiooni Mini Cooper WRC autoga stardis 2018.aasta EMV1 klassi meistrid Valerii Gorban - Sergei Larens.

Sama tihedat konkurentsi kui ralli üldvõidule on kindlasti oodata ka EMV2 klassis, kus on starti tulemas koguni 13 R5 autodel võistlevad ekipaaži, kelle hulgas ka tänavused EMV1 ja EMV2 klassi liidrid Oliver Solberg - Aaron Robert Johnston (VW Polo R5). Norra – Briti võistluspaarile on Lõuna-Eesti teedel konkurentsi tulnud pakkuma mitu MM-radadelt rallifännidele tuttavat võistluspaari. Just Rally Estonial on esimest võistlusstarti tegemas uus Ford Fiesta R5 MK2 auto, mis küll oli stardis ka Ypres rallil, kuid seal 0 autona. Uue Fiesta R5ga on Eestis sõitmas Sardiinia MM-ralli teised mehed Teemu Suninen – Jarmo Lehtinen. Eestlastest on R5 autodega starti tulemas neli võistluspaari, kellest Rally Estonial varasemast tituleeritumad mehed Rainer Aus – Simo Koskinen, kes sel korral sõitmas Škoda Fabia R5 autoga. Sarnase võistlustehnikaga on starti tulemas ka Raul Jeets – Andrus Toom ja ka Karl Martin Volver – Margus Jõerand. Ford Fiesta R5 autoga on hooaja neljandale etapile startimas Priit Koik – Kristo Tamm.