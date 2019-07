PILTUUDIS: Ratta pooleks kukkunud Kasper Asgreen sai arstidelt loa Tour de France’i jätkamiseks

Asgreen kirjeldas oma kukkumist Taani sporditelekanalile TV 2 Sport: «Sain autost just uue joogipudeli, kuid mul oli neid rattal juba kaks tükki. Hoidsin uut pudelit suuga ning nägin samal ajal pealtvaatajaid, kellele oma tühi pudel visata. Kui ma korraks maha vaatasin, et uus pudel hoidjasse asetada, sõitsin pea ees vastu liiklussaarel asuvat märki. See oli täielik algaja viga.»