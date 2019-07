Kõrvemaal peetakse kõrgetasemeline discgolfi võistlus

Esimest korda Estonian Openi ajaloos on Ameerika Ühendriikidest kohal 9 tipptasemel meesmängijat ning kokku 15 mängijat, kelle PDGA (Proffessional Disc Golf Association) reiting on üle suurmeistrit tähistava 1000 punkti. Kohal on kahekordne maailmameister Ricky Wysocki, maailma absoluutsesse tippu kuuluvad Eagle McMahon, Kevin Jones, Jeremy Koling, Luke Humphries, Brock Cummings, James Conrad ja Nate Perkins USA-st. Kindlasti pakuvad lombi tagustele mängijatele tihedat konkurentsi tippmängijad Soomest nagu Seppo Paju ja Väino Mäkela, valitsev Eesti Meister Albert Tamm ja Silver Lätt Eestist ning teised tugevad mängijaid Austriast, Belgiast, Taanist, Prantsusmaalt, Lätist, Norrast ja Rootsist.