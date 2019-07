Pogba agent: ta pole midagi valesti teinud

Siiski soovib prantslasest poolkaitsja klubist lahkuda ning tema agent tegeleb hetkel ülemineku korraldamisega. Selle tõttu on Pogba langenud suure kriitika alla ja nüüd astus Raiola oma kliendi kaitseks välja.

«Mängija ei ole midagi valesti teinud. Ta on jäänud lugupidavaks ja professionaalseks,» rääkis Raiola talkSPORTile.

«Klubi on tema soovist pikka aega teadlik olnud. Kahju, et inimestele meeldib kritiseerida ilma õiget informatsiooni omamata ja ma olen pettunud, et klubi ei ole tema kaitseks välja astunud,» sõnas agent.