Alves: Messi on mu sõber, aga tema väljaütlemised olid lugupidamatud

CONMEBOL on Lõuna-Ameerika Jalgpalli Liit.

See väljaütlus pälvis algselt Brasiilia peatreeneri Tite kriitika, kes soovitas Messil õppima kaotama.

Nüüd on ka sõna võtnud Messi vana tiimikaaslane Alves.

«Inimesel pole alati õigus sellepärast, et ta on su sõber. Ta võis sellist asja emotsiooni pealt öelda, kuid ma siiski ei nõustu sellega,» seletas Alves.

«Mina olen selline sõber, kes räägib tõtt, isegi kui see on valus. Minu arvates oli see tema poolt vale tegu.»