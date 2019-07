Usain Bolt: Jamaica noored on rikutud

8-kordne olümpiavõitja arvas, et peale tema otsust karjääri lõpetamiseks, on noortel vähem motivatsiooni pingutada ja ta ei näe enam helget tulevikku Jamaica sprindikoondisele. «Ma ei usu, et seis läheb lähiajal paremaks, sest meie noored ja just poisid on rikutud ning ära hellitatud,» sõnas Bolt Reutersile.