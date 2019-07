Tänavune Rally Estonia pakub pealtvaatamiskohti igale maitsele

Osad pealtvaatamiskohad pakuvad publikule ka palju lisaväärtusi nagu näiteks suurel ekraanil ralli otseülekande jälgimine ja meelelahutus. Põhjaliku ülevaate katsetest ja pealtvaatamiskohtadest saab Shell Helix Rally Estonia mahuka ralliajakirja vahendusel, mis on saadaval nii paber-kui digiversioonina. Järgnevalt mõned korraldajate poolsed soovitused reedel algavaks ralliks, kus on stardis kõik 4 WRC tehasemeeskonda.

Reedel on kõik rallihuvilised oodatud Tartusse, Raekoja platsi. LHV autolaen Autoexpo avab oma uksed Vabaduse puiesteel juba kell 15.00 ja see jääb avatuks kuni pühapäevani. Ralli poodiumil algavad erinevad tegevused juba kell 18.00 ja ralliga seotud tegevused kell 20.00. Päeva lõpetab seal algusega kell 22.45 suur tasuta kontsert, kus astuvad üles Anne Veski, Nublu ja Musiqq Lätist.

Laupäeval kahel korral (esimene ja kolmas katse) läbitaval Maaritsa katsel asub Leigo pealtvaatamisala. Leigo järved on Eestis väga tuntud koht, kus on toimunud palju erinevaid sündmusi. Eelmisel aastal rajati Leigo turismitalu territooriumile esimest korda Rally Estonia pealtvaatamisala, mis asub maaliliste Leigo järvede keskel. Pealtvaatamisala asub looduslikul kõrgendikul, millelt on näha autosid rohkem kui 30 sekundit. Elamust pakub Sportlandi hüpe, mis lennutas eelmisel aastal autosid korralikult. Leigo pealtvaatamisalal on suurel LED ekraanil nähtav postimees.ee vahendusel kogu kiiruskatse otseülekandes. Lisaks on alal toitlustus, Sportlandi rallipood, Iglu saun, lastebatuudid, välikäimlad ja telkimisvõimalused ning karavanide parkla, mis on avatud alates 12. juulist. Maaritsa katse algusajad on laupäeval 9.23 ja 12.04.

Arula katsel, mis on ralli teine ja neljas katse, asub Kääriku pealtvaatamisala. Alalt on nähtav atraktiivne Circle K hüpe ja sellele järgnev mahapööre. Kohapeal olemas WC, toitlustusvõimalus, Sportlandi rallipood ja saab kuulata rallimuljeid läbi KUKU ralliraadio. Arula katse algusajad on laupäeval kell 10.06 ja 12.47

Rüa katse, mis on ralli viies ja seitsmes katse pakub samuti põnevaid vaatamiskohti. Alaküla pealtvaatamisala on Eesti rallidel legendaarse staatusega. Shell Helix hüpet on viimastel aastatel arendatud ja see lennutab autod 40 meetri kaugusele ja sellele järgneb kohe ja selle ääres asub tuhandeid inimesi mahutav pealtvaatamisala. Alaküla pealtvaatamisalal on nähtav postimees.ee vahendusel suurel LED ekraanil kogu kiiruskatse otseülekandes ja Kuku ralliraadio. Lisaks on alal toitlustus, Sportlandi rallipood, visitestonia airbag jump, lastebatuudid. Olemas on telkimisvõimalused ning karavanide parkla, mis on avatud alates 12. juulist. Rüa katsel on ka uus Truuta pealtvaatamisala, mis on kõige innovaatilisem pealtvaatamisala. Tegu on Truuta metsaparki spetsiaalselt ehitatud rajalõiguga, mis on publikule hästi nähtav koos Red Bulli ja Sweconi hüpete ja põnevate kurvidega. Olemas on lähedal asuv suur ja mugav parkla, toitlustus ja palju muud.

Rüa katse algusajad on laupäeval kell 14.25 ja 17.11

Puugi katsel, mis on ralli kuues ja kaheksas katse, asub Valgjärve pealtvaatamisala. Tegu on hästi ja pikalt jälgitava terava mahapöördega. Kohapeal olemas WC, toitlustus, Sportlandi rallipood ja Kuku ralliraadio.

Puugi katse algusajad on laupäeval kell 15.33 ja 17.42

Laupäeva lõpetab Elva linnakatse, kus on neli ametlikku pealtvaatamisala erinevate võimalustega ja Elva linnakatse algus on kell 19.20

Pühapäeval on kavas kuuskiiruskatset, viimane neist on Tartu linnakatse kokku viie pealtvaatamiskohaga. Tartu linnakatset saab jälgida otseülekandes Raekoja platsilt Shell Helix Rally Estonia poodiumil olevatelt suurtelt LED ekraanidelt. See on hea lahendus ka selle poolest, et autod tulevad Tartu linnakatse finišist otse poodiumile, mille algus on kell 16.00. Tartu linnakatse algus on kell 15.15

Kiiruskatsete kõrval on väga oluline roll Otepääl, Tehvandi spordikeskuses asuval Shell Helix Rally Estonia hooldusalal. Üle 100 võistlusauto käivad sealt läbi päevas mitu korda ja seal saab näha mehaanikuid toimetamas ja mine sa tea tea, äkki saab ta sõitjatega käed kokku lüüa!