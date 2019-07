Oliver Suurorg liitus Tartu Ülikooli korvpallimeeskonnaga

19-aastane ja 193cm pikkune Oliver Suurorg mängis eelmisel hooajal G4S Noorteliiga võistkonnas meeste esiliigas, kus ta kogus 25 mängu jooksul keskmiselt 13,3 punkti, noppis 7,5 lauapalli ja andis 4,7 korvisöötu (liiga kolmas näitaja). Varasemalt on noormees mänginud ka G4S Noorteliiga võistkonnas meistriliiga tasemel tunamullusel hooajal.

«Tahtsin Tartusse tulla, sest see on hea koht, kus saab õppimist ja mängimist ühendada. Mängulise poole pealt saan kõvasti trenni teha ja oma mänguminutid välja teenida. Meeskonnast mõnda meest juba tunnen varasemalt ja see aitas esimeses laagris kiiremini omaks saada,» ütles Suurorg pärast esimest treeninglaagrit Käärikul.