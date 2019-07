Chad Mendes MMA karjääri lõpetamisest: see spordiala on väga ohtlik

Segatud võitluskunstide uudiseportaal BJPenn.com vahendab Mendese kommentaari: «See spordiala on üsna noor ning ma lihtsalt arvan, et veel ei ole tehtud piisavalt teste, et teada, kuidas see tegelikult aju mõjutab. Urijah Faber on hea näide, ta tuli spordiala juurde tagasi 40-aastasena. Ta on mu vend. Ma vaatan talle alt üles ning ma tunnistan, et kui ta mulle oma tagasituleku kohta sõnumi saatis, siis olin esimene inimene, kes talle ütles, et see on rumal mõte.»