Rainer Aus tihedast konkurentsist Rally Estonial: oleme kohalikud ja see võiks meie trump olla

Teil oli täna esimene testisõit uue Škoda R5ga. Milline vahe on teie kahe eelmise ja tänase auto võrdlusel?

Kuni 2017. aastani sõitsin ma neli aastat Mitsubishi Evo 9 autoga, seejärel vahetasin selle Volkswagen Polo vastu. Võrdluses Škodaga oli esmane emotsioon see, et müra on palju ja kiirendust isegi grammi võrra vähem kui Polol. Aga R5 kergus, juhitavus ja vedrustus korvavad kiirenduse vahe tagasi. Auto on hea, kuid vajab lihtsalt harjumist. Kuna mul endal on aastane paus selja taga, siis läheb natukene rohkem aega ka kohanemiseks.

Kas tänasel sõidul tekkis mõni vastunäidustus või saab autoga rahule jääda?

Autoga võib väga rahule jääda, lihtsalt õige seade leidmine võtab aega. Seal on nii palju pisiasju, et masin kurvides stabiilne ja ühtlane oleks. Kiire peal saab mõnusaks, aga aeglasemates kurvides kipub jällegi liiga jäik olema. Seega ühtse balansi leidmine on keeruline, eriti kui pole varem selle autoga kokku puutunud. Õnneks on mehaanikud ja insenerid tasemel, kes jagavad häid soovitusi. Kokkuvõttes oli täna väga tõsine tööpäev, arvasin esialgu, et pääseme lihtsamalt.

Rainer Aus ja Simo Koskinen uue Škoda R5 esitlusel. FOTO: Rally Estonia

Tänavune R5 klass on väga konkurentsitihe. Mida peate koos kaardilugeja Koskineniga enda kõige suuremaks eeliseks sellel rallil?

Oleme mõned korrad eelnevalt seda rallit juba edukalt sõitnud. Teisalt hakkab varasem kogemus segama, sest eelmised sõidud olid teiste autodega, seega mingit võrdluspunkti enam tuua ei tohiks. Me oleme kohalikud ja see võiks meie suurim trump olla.

2015. ja 2016. aastal saavutasite te Rally Estonial tubli kolmanda koha. Millised eesmärgid on selle aasta võidusõidu eel?

Poodiumist on natuke raske unistada, kuigi sinna jõudmine oleks muidugi ilus. Aga arvestades seda, millise taseme ja kogemusega mehed stardis on, siis see aasta oleks esikolmikusse jõudmine suhteliselt raske. Ma pigem ei julgeks mingit kohta ennustada praegu.

Simo Koskinen (vasakul) ja Rainer Aus Eesti meistrivõistluste pjedestaalil. FOTO: Maanus Purga

Mainisite ennist, et teil oli aastane paus rallist. Kunas algas ettevalmistus tänavuseks Rally Estoniaks?

Täpselt nii, viimane võistlus oligi eelmise aasta Rally Estonial. Mõtteline ja materiaalne ettevalmistus algas juba mitu-mitu kuud tagasi, aga reaalselt sõita saime alles täna. Eile sain korra platsi peal auto keeramist tunnetada ja nuppe õppida.

Olete väga kogenud rallimees, kas sellisel tasemel on võistluse eel tunda ka närvipinget?

Ikka on. Kõige suuremat pinget tekitab just uus auto ja tänane raske treeningpäev. Vana rasva pealt on sellisel alal raske sõita, sest igal meetril tuleb meeles pidada, et auto on teine, mis tahab teistmoodi talitsemist. Masina tunnetus määrab suuresti kordaläinud võidusõidu.

Mitmenda ralliga teil tegu on ja kui palju on selle ajaga poodiumikohti kogunenud?

Oh issand. (Naerab.) Eelmine aasta sai meil vist 100 rallit kokku, nii et päris omajagu. Paaril korral oleme kroonitud Eesti meistriks, aga viimasel ajal oleme poodiumikohtadelt välja jäänud. Eelkõige sellepärast, et proto autod sõidavad absoluutklassi, sest neil oma klassi pole. WRC ja R5 vahele pole asja olnud, seega oleme oodanud seda R5 klassi võimalust.

Olete sel nädalavahetusel toimuvaks Rally Estoniaks valmis?