Vormel 1 Briti Grand Prix jääb Silverstone’i

Ringraja omanik British Racing Drivers’ Club leidis, et varasema lepingu järgi ei oleks lihtsalt saanud suurenevate kulude tõttu jätkata.

Uue lepingu järgi on kindel, et Briti GP etapp toimub legendaarsel Silverstone'i ringrajal veel vähemalt 2024. aastani.

Reuters vahendab, kuidas kommenteeris olukorda Vormel 1 esimees Chase Carey: «Me oleme alati öelnud, et pikas perspektiivis peab meie spordiala alati oma ajaloolised kohad säilitama ning Silverstone ja Inglismaa esindavad seda.»

Ta lisas: «Vormel 1 on globaalne spordiala, mis toimub viiel erineval kontinendil ning mida vaatab rohkem kui 500 miljonit fänni üle maailma. Meie eesmärk on seda numbrit kasvatada tuues spordiala uutesse riikidesse samal ajal selle juuri säilitades. Silverstone ja Inglismaa on selle nägemuse lahutamatu osa.»