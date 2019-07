Esapekka Lappi: Mul on Eestist head mälestused

See hooaeg on Lappi jaoks möödunud nukrates toonides, sest õnnestumisi pole peale Rootsi ralli poodiumit tulnud. Õnneks on meeskonna bossil, Pierre Budaril usku 28-aastasesse soomlasesse. «Rally Estonial saab olema kaks eesmärki. Esmalt teeme kõik selleks, et Esapekkal oleks võimalus võita. Teiseks soovime teha võimalikult palju teste just Soome ralliks, mis peetakse üsna sarnastes tingimustes. Need annavad palju parema pildi, mida peaks veel arendama,» Sõnas Budar.