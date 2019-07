WRC-sarja peakorraldaja: tiimid tahavad Eesti fännidele midagi tagasi anda

Shell Helix Rally Estonia pole MM-sarja osa. Kui oluline on aga see võistlus maailma autoralli jaoks?

Eesti fännid ja meedia jälgivad WRC-sarja suure entusiasmiga ning meil on äärmiselt hea meel kohalikul üritusel esindatud olla. Jah, Rally Estonia pole küll maailmameistrivõistluste osa, kuid siinsed fännid saavad kodumaa pinnal tunda WRC maitset, mis on samuti väga põnev.

Meil on hea meel ka selle üle, et WRC autod ja tiimid on nõus tulema Eestisse, et anda midagi tagasi kirglikele Eesti rallifännidele, kes külastavad ennastohverdavalt suurte massidena WRC etappe üle kogu maailma.

Kui oluline märk on see, et te tänavu Eesti rallit isiklikult külastate?

Lisaks Eestile külastan ainsateks mitte WRC kalendrisse kuuluvatest rallidest ametlikku WRC-sarja kandidaati Keeniat ning testrallit Jaapanis.

Mida olete Shell Helix Rally Estonia kohta kuulnud ja milliste ootustega Eestisse tulete?

Teame, et Shell Helix Rally Estonia korraldajad on oma tegevusega saavutanud suurepärase maine ning omavad täit toetust nii regionaalsel kui ka riiklikul tasandil. Kuna kalender klappis, ei läinud meil ega tiimidel kaua aega, et kutse vastu võtta. Loodame näha põnevat spordiüritust ja head show’d.

Kui oluline tiitel on WRC ametlik promoralli? Mis sellise tiitli saamiseks tegema peab?

Kui MM-kalender lubab, otsime alati võimalusi, et viia WRC paikadesse, kus autoralli on populaarne ning toob endaga kaasa palju fänne, kes tulevad uudistama võimsaid autosid ja tiime. Nii saame meiegi jagada põnevaid kaadreid rallifännidega üle maailma. Eesti on selles osas eeskujulik näide.

Viimastel aastatel oleme organiseerinud meistrivõistluste lansseerimise Birminghamis, hooaja avapeo Monte Carlos ja lõpugala Sydneys. Sellist tüüpi üritustega tahame jätkata.

Millised on Eesti šansid lähiaastatel võõrustada päris maailmameistrivõistluste etappi? Mis meil selleks teha tuleb?

Me võtame seda suure komplimendina, et üha enam riike näeb WRC-etapi korraldamises head võimalust. Mul ei ole mingit kahtlust, et Eesti panus meie sarja oleks tugev, eriti arvestades Ott Tänaku meeletut populaarsust kohaliku meedia ja fännide seas. Kuna aga nädalavahetuste arv on limiteeritud ning meie strateegia näeb ette suurendada rallide arvu Euroopast väljas, poleks mul sobilik praegusel hetkel tõenäosusega spekuleerida.

Lõpetuseks. Kui oluline on Ott Tänak WRC-sarja jaoks ja milline on tema maine?