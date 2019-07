Kaotus, millest saabus Indiasse lein

Uus-Meremaa võitis ülipingelise kohtumise 18 jooksuga 239:221. Mängu parim Matt Henry ja Uus-Meremaa kapten Kane Williamson laususid kui ühest suust: «Me leppisime meestega kokku, et anname Indiale võitluse ja teeme kõik, mis meie võimuses ning hiljem vaatame, kuidas meil välja tuli. Neil on küll maailma parimad mängijad, kuid täna suutsime neid kontrollida ja see tõi edu. See on väga eriline sündmus ja täname kõiki fänne, kes kohale tulid.»