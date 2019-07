Kultuuriminister Tõnis Lukas: Ott Tänak ja Martin Järveoja on noortele suurepärased eeskujud

Sellel kevadel linastunud Ott Tänaku filmi kaudu teatakse tema karjääri ning selle tõuse ja mõõnasid. Kui me vaatame Eesti võimalusi, nii rahalisi kui ka rahvaarvu, siis peame kahtlemata olema õnnelikud, et meil on praegu rallisõitja, kes võitleb igal etapil võidu ja viimastel aastatel ka maailmameistritiitli nimel. Rallis on konkurents väga tihe.

Meil on andekaid noori rallisõitjaid, näiteks Ken Torm ja Roland Poom. Toetame neid sel aastal ka Team Estonia ajal rohkem kui varasemalt. Aga selleks, et jõuda rallimaailma tippu, on vaja kõikide soodsate asjaolude kokkulangemist ja muidugi õnne ka.

Urmo Aava (paremal) ja Tarmo Hõbe teevad Rootsis olulist taustatööd Rally Estonia homse päeva nimel. FOTO: Karli Saul/SCANPIX

Milline on teie hinnangul Ott Tänaku suguse sportlase mõju noortele?

Vaadates, mis toimub rallivõistluste nädalavahetustel sotsiaalmeedias ja meedias laiemalt, siis on ilmselge, et Ott Tänaku ja tema kaardilugeja Martin Järveoja mõju ja populaarsus on suur ja seda mitte ainult täiskasvanute, vaid ka noorte hulgas. Viimasel kahel aastal on rallipaariga seotud lood olnud ajakirjanduses kõige populaarsemad ning see on väga kõnekas fakt. Loodan, et meie rallipaar inspireerib paljusid noori tegelema spordiga, olema kehaliselt aktiivne ja mis veelgi olulisem – kui eluteele tulevad raskused, siis tuleb proovida need ületada, mitte loobuda. Kõigist ei saa kindlasti maailmatasemel rallisõitjaid, aga loodetavasti saavad neist väärikad ja head inimesed. Sport aitab ka noortel õppida ausa mängu ja teistest eetilise käitumise põhimõtetest kinnipidamist.

Kui palju te autorallit jälgite?

Mõnel etapil olen käinud vaatamas, ise sõitnud ei ole. Kaarti tunnen.

Kas Eestisse oleks vaja rohkem tipptasemel spordivõistlusi?

Eesti tugevus on alati olnud väga kõrgetasemeline korraldus. Kui me juba korraldusõiguse saame, siis teeme selle nimel koostöös vabatahtlikega, ja sageli ka väga väikeste rahaliste ressurssidega, suurepärast tööd. Kõrgetasemeliste võistluste Eestisse toomine on viimastel aastatel olnud spordivaldkonna üks eesmärke. Selle saavutamiseks on kultuuriministeerium avanud ka täiesti uue meetme, mis põhineb ürituse majanduslikul mõjul. Samas ei oma tippvõistlused ainult majanduslikku mõju, vaid tõstavad Eesti tuntust maailmas. Ka loovad need meie oma sportlastele head eeldused saavutada kõrgeid kohti, sest spordis on koduväljaku eelis jätkuvalt väga oluline. Kõige selle tõttu oleme viimastel aastatel investeerinud oluliselt nüüdisaegsesse sporditaristusse eesmärgiga, et see vastaks rahvusvaheliste võistluste korraldamise nõuetele. Kutsun kõiki rallisõpru osa saama teistestki sel aastal Eestis toimuvatest rahvusvahelistes võistlustest.

Kui oluline kultuuri osa on sport?