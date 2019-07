RAJAKAART: Rally Estonia kiiruskatsete tutvustused

WRC - test Raiga – katse, mida on Rally Estonial sõidetud pea igal aastal. Ideaalne testikatse, millel on keskmise laiusega lookleval teel palju eri raskusastmega kurve ja lisaks 7-8 trampliini. Pealtvaatajatele on kindlasti kõige parem vaatamiskoht katse keskosas, kus autod hüppavad üle ristuva asfalttee.

SS1 - 3 Maaritsa – osaliselt sama, mis 2018. aastal Krüüdneri kiiruskatse, kuid katse algusosas on 2,3 km uut kitsamat teed. Väga keeruline kiiruskatse sõitjatele rallit alustada, sest sellel katsel on heal ärkajal võimalik palju võita. Sõit läbi eelmisest aastast juba tuttavat maalilist Leigo pealtvaatamisala.

Parimad vaatamiskohad on Leigol ja Nõunis.

SS2 - 4 Arula – legendaardne kiiruskatse, mille 2018 versioonis suutsid WRC-autod lubatud keskmise kiiruse lõhki sõita. Seetõttu on sel aastal ette valmistatud enne Harimäe torni 2,9 km pikkune kitsas metsatee Kekkose suusarajal, mis peaks autode keskmist kiirust piirama. Arula katsel on palju trampliine ja Käärikul asub väga populaarne pealtvaatamiskoht, kus on näha autosid üle suure trampliini lendamas ja sellele järgnevat mahapööret.

SS5 - 7 Rüa – kiiruskatsel, mis osade rallisõitjate seas 2018. aastal nimetati üheks parimaks maailmas, on ka sel aastal uuendusi. Lisaks Rally Estonia kõige kuulsamale pealtvaatamisalale Alakülas, on lisandunud Rüa katsele ka Truuta pealtvaatamisala, kus spetsiaalselt ettevalmistatud 700 m pikkusele teele on loodud palju kurve ja trampliine. Parimad pealtvaatamiskohad on Alaküla ja Truuta ala.

SS6 - 8 Puugi – ilmselt on see ralli kõige kiirem kiiruskatse. Katse kulgeb mööda laiu teid ja sisaldab keerulisi kurve. Eelmisel aastal eksis sellel kiiruskatsel Craig Breen. Parim pealtvaatamiskoht on Valgjärvel.

SS9 Elva – Elva kiiruskatse on identne eelmise aasta omale. Ainsa muudatusena on Elva linnas tehtud teede renoveerimise tulemusena Kesk tänaval uus asfaltkate ja kultuurikeskuse ees on tagasipööre pisut erinev võrreldes eelmise aastaga. Pealtvaatamiskohti on linnas mitu.

SS10 - 12 Aiaste – Aiaste kiiruskatse on sarnane 2018 versioonile ja ainsaks muutuseks on umbes 800 m erinev stardiosa. Katse on väga tehniline ja sisaldab mitmeid trampliine. Katse lõpus on hästi jälgitav kiirele osale järgnev mahapööre.

SS11 - 13 Prangli – kiiruskatse on identne eelmise aasta katsele. Tegu on ühe aeglaseima kiiruskatsega Rally Estonia kavas – on väga laia ja kiiret osa, ja ka kitsast ja aeglast. Katse lõpuosas on hästi jälgitav suur Veski trampliin.

SS14 Saverna– seda kiiruskatset on Rally Estonial sõidetud 5-6 aastat tagasi. Võrreldes selle ajaga on kiiruskatse muutunud, sest sellel teel on tehtud suur remont. Katse on kiire ja tehniline ning sügavate kraavide tõttu ka sõitjatele väga nõudlik.

SS15 Tartu – Tartu linnakatset sõidetakse sellel aastal Toomemäel ja start antakse Tartu Ülikooli ees. Paljuski munakivil sõidetav kiiruskatse on hästi jälgitav pealtvaatajatele Pirogovi pargist ja Vallikraavi Kuperjanovi ristist.