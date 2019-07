Ralliveokad tulevad ka sel korral Rally Estoniale

Eestlaste rallilembus on tuntud üle maailma. Aga on üks detail, mis teeb Eesti ralliriigina unikaalseks. Mitte kusagil mujal maailmas ei sõideta rallit meistrivõistlustel veoautodega, see on traditsioon, mis pärineb aastakümnete tagant. Tehnika, mida selleks kasutatakse pole ajas väga palju muutunud, sõidetakse endiselt GAZ veoautodega. Tõsi, tänaseks päevaks on eelmise sajandi keskpaigas toodetud autosid tehniliselt muudetud aga nende välimus on jäänud suures plaanis samaks. GAZ veoautode sõit rallidel on vaatemänguline ja nende fännklubi kasvab iga aastaga. Reedel, 12. juulil startival Rally Estonial, mis on ametlik WRC promotsiooniralli, tuleb starti kokku 15 GAZ ralliveokat.

Tänased ralliveokad näevad väga atraktiivsed välja ja nende omanikud on tehnilise poole kõrval pööranud kõvasti tähelepanu ka nende välimusele. Ralliveokate ümber on tekkinud ka oma aktiivne fännklubi, kes elavad oma lemmikutele kaasa. Tehnilise poole pealt on autod paljudes osades originaalid, näiteks auto raam peab olema originaal, vedrustuses peavad olema kasutusel lehtvedrud, mootori väliskuju peab olema sama ja enamus sõitjaid kasutab GAZ 53 pealt tuttavat V8 mootorit. Vaba on käigukast, enamus sõitjaid kasutavad erinevaid kuuekäigulisi käigukaste, lubatud roolivõim. Tehniliste tingimuste piires kasutavad sõitjaid erinevaid võimalusi, et masinatest maksimumi välja pigistada. Selle tulemusel on ralliveokatel hobujõude kusagil 250-280 ringis ja tippkiirus ideaalsetes oludes 150-160 km/h. Selliste numbrid lubavad neil läbida kiiruskatseid väga efektselt ja see on ka põhjus, miks viimasena startivaid ralliveokaid tervitab alati suur hulk publikut. Masstoodanguna alates aastast 1946 liinilt maha sõitnud GAZ 51 ja selle järeltulijate olulisust Eesti autospordis saab hinnata kõrgelt.

Arno Sillat, Mootorispordimuusemi MOMU juht:

«Veoautospordil on Eesti autosspordis oma kindel koht. Seda võib nimetada maasoolaks, stabiilseks baasiks, mis on püsinud suhteliselt muutumatuna alates 60-ndatest. Tõsi, tänapäeva ralliveokad ei ole enam sellised, millisena nad originaalis tehasest välja sõitsid aga usun, et tegu on läbi aegade elujõulise klassiga, mis praegu elab häid aegu. Kuna tegemist on klassiga, milles palju, kui mitte enamus tööd tehakse ise ära, siis annab see näiteks noortele hea tehnilise baasi. Samuti on see oluline geograafiliselt, sest selle alaga, nii veokaralli kui ka autokrossiga tegeletakse erinevates Eestimaa nurkades. Nii on sõitjate ümber tekkinud oma kogukonnad, kes käivad neile kaasa elamas ja on mida vaadata. Tänapäeva ralliveokad ei jää alla väiksematele autodele ja on väga oluline, et nad stardivad ametlikul WRC promotsioonirallil koos WRC maailma tippsõitjate ja meeskondadega.»

Rally Estonia on Eesti autoralli meistrivõistluste etapp ja kokku on stardis 15 ralliveokat eesotsas meistrivõistluste liidrite Taavi Niinemetsa ja Esko Allikaga. Ralliveokate vaatamine on üks ja oluline põhjus, miks mitte lahkuda raja äärest enne viimast autot.