Kaks Eesti jalgpallurit siirduvad Saksamaa esiliiga klubisse

Seni peamiselt Flora U21 eest Esiliigas mänginud 17-aastane ründaja Mattias Männilaan ja 18-aastane keskkaitsja Markkus Seppik käisid Kielis end näitamas tänavu märtsis ning nähtuga jäädi väga rahule. Sestpeale on klubid omavahel suhtluses püsinud, mille tulemusena lepiti kokku mõlema mängija aastases laenulepingus, mida on õigus veel aasta võrra pikendada.

Männilaan andis Flora kodulehe vahendusel teada, et on üleminekuga igati rahul. «Olen väga õnnelik, et saan uut hooaega alustada Kielis ja mängida kõrgel tasemel välismaal! Ootan igatahes õhinaga algavat hooaega ja kõike, mida see võib mulle õpetada.»