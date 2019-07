Ferrari F1 tiim avastas meeskonna veokist kaks ootamatut reisikaaslast

Spekuleeritakse, et kutsumata külalised peitsid ennast Ferrari masinasse Prantsusmaa sadamas. Lisaks sellele said immigrandid tasuta otsepileti maailma ühele kuulsaimale ringrajale, kuid kohe peale vahelejäämist anti reisisellid üle kohalikule politseile.

Võimalik, et tegemist võis olla ka tulihingeliste fännidega, sest Briti GP piletid on välja müüdud. Kõigi eelduste kohaselt on oodata sellel nädalavahetusel tribüünidele enam kui 140 000 pealtvaatajat.