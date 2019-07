Westbrook kolibki Houstonisse!

Thunder sai lisaks Paulile ka 2024. ja 2026. esimese ringi draftivaliku õigused ning võimaluse need vahetada 2021. Ja 2025. aasta valikute vastu.

Kuidas Harden ja Westbrook omavahel kokku mängima hakkavad on iseasi.

«Tahame kogu aeg paremaks saada. Just tahtmine teeb meid edukaks meeskonnaks. Mul on kahju Chris Paulist ilma jääda, kuid pidime nii tegema, et paremaks saada,» ütles Houston Rocketsi omanik Tilman Fertitta pärast diili avalikustamist.