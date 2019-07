Rally Estonia teleülekanded jõuavad kümnete miljonite vaatajateni

12.-14 juulil sõidetav Rally Estonia on ametlik WRC promotsiooniralli. Selle koostöö üks olulisi osasid on teleülekanded, mis jõuavad Eesti televaatajate kõrval ka miljonite rallifännideni üle maailma, kes ei ole saanud ise kohapeale seda sündmust jälgima tulla. Postimees Grupp koostöös WRC promootoriga teeb Eesti üht suuremat teleülekande projekti, millega on seotud pea sada inimest.

Kokku näidatakse otseülekandes viite kiiruskatset ja Rally Estonia avatseremooniat reedel ning finišipoodiumit pühapäeval, mida saab näha Kanal 2 ja postimees.ee vahendusel. Lisaks toodatakse päeva kokkuvõtted laupäeva ja pühapäeva õhtusse, need on nähtavad Kanal 12 vahendusel. Väga oluline on ka välismaiste vaatajate osa. WRC promootori kaudu läheb telepilt Rally Estonialt, kus on stardis kõik neli WRC tehasemeeskonda, üle maailma 30 telejaama ja WRC enda platvormile All Live, kust saab näha viie kiiruskatse ja ava-ning lõputseremoonia ülekandeid ja mõlema päeva lõpus ka kokkuvõtteid.

Marko Kaljuveer, Postimees Grupp peaprodutsent:

“See on väga suur ja mahukas projekt, millega teeme kindlasti Eestis ajalugu. Sellises mahus ja nii rohke tehnikaga ei ole vähemalt mina küll varem teleülekandeid teinud. Kokku on töös seitse ülekandejaama, kaks satelliidi jaama, helikopter ja pea 100 inimest. Kaasatud on Eesti telemaastiku professionaalid ja WRC promootoriga koostöö on olnud kõigi jaoks väga suur väljakutse. Nende poolt on selged nõuded ülekannetele ja nad pole kahelnud meie võimekuses sellises mahus ülekandeid kvaliteetselt toota.”

Kanal 2 ja postimees.ee näitavad otseülekandes reedel kell 20.00 algavat Rally Estonia avatseremooniat ja kõikide autode üle poodiumi sõitu. Laupäeval saab samadel kanalitel näha ülekandeid neljalt katselt: Pühapäeval näidatakse Tartu linnakatset, mis on ralli viimane katse ja sellele järgnevat kell 16.00 algavat finišipoodiumit.

Ülekannete ajad:

Reede 12.07

20.00 Rally Estonia avamine ja stardipoodium

Laupäev 13.07

9.10 SS 1 Maaritsa 1

12.04 SS 3 Maaritsa 2

14.10 SS 5 Rüa 1

17.00 SS 7 Rüa 2

Pühapäev 14.07

15.00 SS 15 Tartu linn ja finišipoodium