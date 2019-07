Kõrgetasemelist diskgolfi võistlust juhivad ameeriklased, parim eestlane kolmas

Naiste arvestuses on eestlannade kolmikjuhtimine. Peale esimest päeva juhib võistlust Madli Vaht, kes mängis väga tugeva ringi ja lõpetas päeva ainsa naisena miinuses. Madli esimese ringi tulemuseks jäi üks vise alla raja pari. Madli edu teist kohta hoidva EuroTouri üldliidri Kristin Tattari ees on kaks viset ja kolmandat kohta hoidva Maris Perendi ees, kolm viset.