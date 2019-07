Peakorraldaja Urmo Aava: Eesti väiksus on meie tugevus

Eelmise aasta Shell Helix Rally Estonia eel ütlesite, et eesmärgiks on teha maailma parimat rallit. Kui lähedale sellele eesmärgile jõudsite?

Seda on meil otseselt raske öelda, sest lõpliku hinnangu annavad pealtvaatajad, tiimid ja autospordiliidud, aga kindlasti täitsime endale seatud eesmärgid. Ise on raske hinnanguid panna, kuid tõusime WRC promotsiooniralliks, mis kõneleb sellest, et paistsime silma. Ka tänavusele rallile pandud eesmärgid täidame.

Kui suur tunnustus on WRC ametlikuks promoralliks olemine ning fakt, et Oliver Ciesla Eestit külastab?

Väga suur. WRC väliselt pole suuremat kiitust isegi olemas. Maailma ralliajaloos pole kunagi ükski ralli kandnud ametliku promotsiooniralli tiitlit, see juba iseenesest ütleb nii mõndagi. Oleme väga tänulikud ja juba see on natukene nagu unistuste täitumine, mis muidugi ei tähenda, et sellega meie unistused piirduksid.



Hayden Paddon oli mullu üks kolmest Rally Estonial startinud piloodist. Tänavu tuleb esimest korda siia parempoolne mees, WRC-sarja peakorraldaja Oliver Ciesla, kes loodab näha põnevat spordiüritust ja head showd. FOTO: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Kas kõrgendatud tähelepanu ja mastaapsuse kasv on pannud korraldustiimile ka teatavaid lisapingeid?

Tunnen täna, et teeme mingites aspektides kaks korda rohkem tööd kui eelmisel aastal. Mõned inimesed töötavad piltlikult öeldes veri ninast väljas. Koormuse kasv on väga oluline, kuna nii palju tähelepanu ja vastutust pole me varem saanud. Võistluse mõttes on kõik üsna sarnane ning liiga palju lisatööjõudu pole vaja olnud. Küll aga töötab Rally Estonia heaks kokku mulluse 1300 asemel umbes 1500 inimest.

Kuidas kommenteerite tänavuste ekipaažide nimekirja? Markko Märtin üle pika aja taas stardis…

Võib öelda, et unelmate nimekiri. Väga tugev esindatus ja kindlasti saab seda ka sportlikus aspektis olema väga huvitav jälgida. Märtini lisandumine tekkis kuidagi loogiliselt. Tal endal oli selge soov osaleda ja mõte oli sündinud koostöös Otiga (Tänak – toim). Meie aitasime kaasa mõelda.



Pildil on Rally Estonia 2010 pressikonverents. Sõitjad on Markko Märtin, Ott Tänak. FOTO: LIIS TREIMANN / PM /SCANPIX BALTICS

Võistluse korraldamisega on seotud meeletult suur meeskond. Kuidas hindate kõigi asjaosaliste panust?

Ükskõik, millise koha pealt kiitust jagada, meie inimesed on asendamatud. Sellist üritust ei saa üle jala teha ja kuigi see kõlab klišeena: selliste inimesteta Rally Estoniat ei toimuks.

Kas tunnete, et Eesti riik on teile korraldamisel piisavalt tuge andnud?

Eesti riik eraldas meile ralli korralduseks 980 000 eurot, mis on 2,4-miljonilise eelarve juures märkimisväärne osa. Lisaks mängivad eelarvesse panustamisel rolli meie head sponsorid, omavalitsused ja piletite müügist saadav tulu.

Meile on ette heidetud Eesti riigi väiksust, aga meie kogemus ütleb, et Eesti väiksus on just meie tugevus. Väike on kiire ja mobiilne, mis tähendab, et suudame väledalt oma eesmärkide poole liikuda. Paremat koostööd, kui on meie ralli korraldajate, riigi ja omavalitsuste vahel, on raske ette kujutada. Ja ma ei pea silmas ainult raha kaasamist, vaid kooskõlastusi, teabe vahetust, olemasoleva tehnika kaasamist, logistikat ja muud. Niimoodi tehakse suured ideed ellu väga kiiresti.

Ralli edukaks kujunemisel mängivad rolli ka pealtvaatajad. Millise sõnumi tahaksite kõigile rallifännidele saata?

Meile on esmatähtis alati turvalisus ja pärast seda ralli sujuv ja mugav kulgemine. Meie korraldajatena võime luua spetsiaalseid pealtvaatajate alasid, arendada rakendusi ja teha palju muudki, kuid lõpuks on suur osa õnnestumises kinni pealtvaatajates. 5. juulist on saadaval ralli ametlik programm ning soovitame kõigil sellega tutvuda. Mõned asjad tunduvad ehk elementaarsed, kuid ka lennukis korratakse alati turvanõuded üle: parem süveneda ja teada, kuidas raja ääres turvaliselt käituda. Lisaks soovitame kindlasti varuda aega ja kannatust ning oma rallit plaanida, et saaks maksimaalselt mõnusa kogemuse. Liiklemiseks võiks kasutada Waze’i rakendust, kellega koostööd teeme.