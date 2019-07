Rally Estonia – suurepärane turundus Lõuna-Eestile!

Maailmameedia tähelepanu alla ei satu Lõuna-Eesti teed ja asulad just liiga sageli. Kuid nüüd annab selleks põhjuse Rally Estonia: kolmel päeval jälgib maailma ralliriikide spordiajakirjandus Eestis toimuvat ning rallisõbrad üle ilma näevad videoid ja fotosid imekaunist Eestimaa loodusest.

«Elva vallale on Rally Estonia toimumine Elvas väga oluline ja seda eriti seetõttu, et tegemist on rahvusvahelise spordisündmusega, millel on väga palju kaasaelajaid nii raja ääres kui ka telepildi vahendusel üle maailma,» ütles Elva abivallavanem Mikk Järv. «Rally Estonia reklaamides ja infokanalites mainitakse rohkesti Elvat, ka linnakatse toob inimesi Elvasse ning viib telepildi siit üle maailma. Rally Estonia turundustegevuse abil saame kindlasti tuntust juurde – loodetavasti saavad paljud inimesed motivatsiooni Elvat ja ka valda külastada, sest meie looduskaunis keskkond pakub palju avastamist.»

Turundusaspektiga nõustuvad ka kõik teised Postimehe küsimustele vastanud omavalitsuste esindajad: Tartu linna kultuuriosakonna juhataja Marleen Viidul, Kanepi vallavanem Piret Rammul ja Otepää vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Monika Otrokova.

«Otseseks kasuks on tähelepanu, reklaam ja omavalitsuse tutvustamine väga suurele seltskonnale,»selgitas Rammul. «Rally Estonia aitab kaasa Tartu tuntuse suurendamisele ja rikastab kohalikku elu. Lisaks tõstab hästi korraldatud võistlus Tartu mainet rahvusvaheliste suursündmuste toimumiskohana,»lisas Viidul.

Tänavu juuli keskel toimuvale autospordi suursündmusele on oodata hinnanguliselt 40 000 pealtvaatajat. See tähendab, et lisaks ralliga seotud piirkondade tuntuse kasvule on see tulus võimalus ettevõtlikel kohalikel lisaraha teenida. Paljudele eestimaalastele on see ainuke aeg aastas, mil Lõuna-Eestisse satutakse, välismaalastest rääkimata.

«Rally Estonia on Kanepi piirkonnale väga oluline, sest nii suur sündmus toob siia väga palju rahvast, mis omakorda annab kohalikele inimestele võimaluse ettevõtlust arendada. Lisaks majanduslikule kasule on alati tore, kui oma kodu lähedal toimub maailmatasemel sündmus,»rääkis Kanepi vallavanem Piret Rammul. Otepää valla kommunikatsioonijuht Monika Otrokova tõi välja oma piirkonna tänavuse uuenduse.«Sel aastal on kohalikel võimalus pakkuda kodumajandust ja nii endale lisaraha teenida.»

Nii suur spordisündmus ja masside majandamine tähendab mõistagi ka keerukamaid olukordi – ainuüksi Elva ja Tartu linnakatsete logistika on väga suur ettevõtmine.

«Rahvusvaheliste suursündmuste korraldamine kesklinnas toob kaasa kõrgendatud tähelepanu, millega kaasnevad olulised muudatused linna liikluskorralduses ning igapäevaelus. Peamine proovikivi ongi linlaste ja piirkonnas tegutsevate ettevõtjate teavitamine ning kõigile parimate lahenduste väljatöötamine,»märkis Viidul. «Lisaks väärib mainimist, et Tartu soovib olla roheline ja keskkonnateadlik kultuurilinn. Seepärast on meile oluline arvestada ka suurürituste ökoloogilise jalajäljega ning nende mõjuga linnakeskkonnale.»

Otrokova tõi ühe probleemina välja majutuskohtade vähesuse ja kutsus üles kohalikke rohkem kodumajutust pakkuma. Kanepi vallavanem Piret Rammul lisas kohalike mure teede seisukorra üle.