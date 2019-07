Inglismaa jalgpallitäht jättis lubatud leiutasu maksmata

Vutitäht Daniel Sturridge andis kolm päeva tagasi sotsiaalmeedia vahendusel teada, et tema Los Angelese kodust on varastatud koer Lucci. Inglane lubas leidjale vaevatasuna maksta 30 000 naela. Postitus sai laialdast kajastust ning räppar «Killa Fame» teatas Sturridge' ile Twitteri vahendusel, et koer on temaga. Ameerika räppar oli enda sõnul leidnud koera tänavalt.