Skandaalne üleminek sai teoks: Griezmann liitub ulmelise summa eest FC Barcelonaga

Griezmanni omandamiseks tuli Barcelonal tasuda prantslase eest 120 miljoni eurone väljaostusumma, mis on 80 miljonit vähem kui pidanuks maksma eelmisel kuul.

Selline ülemineku stsenaarium on Hispaania klubid omavahel tülli ajanud. Athletico esindajad on Barcelonat süüdistanud Griezmanniga läbirääkimiste alustamises juba selle aasta märtsis, mis on nende sõnul lugupidamatu Athletico Madridi klubi ja fännide suhtes.