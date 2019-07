Flora ja Pärnu võõrustavad Balti liigas Läti klubisid

FC Florat ootab laupäeval, 13. juulil ees vastasseis FK Riia Dinamoga. Lilleküla harjutusväljakul peetava kohtumise avavile kõlab kell 15.00. Dinamo näol on tegemist liiga uustulnukaga, kellel selja taga seni üks kohtumine, kus tuli tunnistada tabeliliidri Gintra-Universitetase 6:0 paremust. Läti liigas hoitakse hetkel kaheksa mängu järel esikohta. Flora on Balti liigas pidanud kolm mängu ning kuue punktiga paiknetakse teisel positsioonil. Flora – Dinamo kohtumist vilistab Kristo Külljastinen, abikohtunikeks on Katariina Järve ja Stella Tukia. Neljas kohtunik on Nadežda Polkovnikova.

Pärnu võõrustab pühapäeval, 14. juulil kell 16.00 Rannastaadionil Riia Jalgpallikooli. Naiskonnad on omavahel varasemalt Balti liigas kohtunud kahel korral ning Pärnu on mõlemas mängus noppinud võidu. 2017. aastal alistati vastased 6:0 ja möödunud aastal 6:2. Riia klubi on kahe mängu järel liigas kolmandal kohal, Pärnu on kolme kohtumisega kogunud ühe punkti, mis annab viienda koha. Koduses liigas hoiab Riia Jalgpallikool teist kohta, kui ühe enam peetud kohtumise juures on Dinamoga võrdselt punkte kogutud. Pärnu - Riia mängu peakohtunik on Reelika Turi, keda abistavad Anni Rahula ja Rein Väin. Neljas kohtunik on Luisa Klaar.