Video. Vaata, mida rääkisid Tänak ja Märtin enne Rally Estonia algust

Ott Tänak: «Loodame, et tuleb palju rahvast, sest see on lõpuks ju meie eesmärk ja õnneks ilm on ka vähe paremaks keeranud ennast. Eks meie põhieesmärk on ikkagi väheke testida ja midagi õppida enne Soomet ja loomulikult rahvale midagi pakkuda. Ma usun, et tuleb tihe võidusõit.»

Markko Märtin: «See nädalavahetus loodame, et saame ralli ilusti läbi sõidetud. Kõik, kes viitsivad vaatama tulla ja tahavad meid sõitmas näha, siis nad saavad seda võimalikult palju näha ja loodame, et see sõit tuleb enam-vähem välja ja me saame vähemalt R5 autodest kiiremad olla, siis võib öelda, et on päris hästi läinud. Kõrgemat kohta sellest on võib-olla natuke liiga palju loota.»