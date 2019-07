Video. Rainer Aus: poodiumikohaga oleksin väga rahul

Tasapisi, samm-sammult. Ettevalmistused olid, et juba pühapäeval trenni teha, aga siis sadas nii palju vihma ja jätsime ära. Natukene kripeldas, aga õnneks kolmapäeval sai tehtud ning tunne oli enam-vähem, kuid mitte päris õige. Täna sai sõita testikatset, see oli abiks õige rallitunde leidmiseks.

Vedrustus ja dünaamika on ikka hoopis teine. Auto on kergem, keerab ja pidurdab paremini. Sellega tuleb harjuda ning tuleb enda taset tõsta. Esimene mulje oli küll, et mu enda vanem masin läheb paremini edasi kiirendades ja jõudu on rohkem olnud. Uue autoga tuleb lihtsalt teisiti sõita. Alguses ma ei saanud sellele pihta, sellega tuleb harjuda.