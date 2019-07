Joosep Susi kolumn: miks ma raiskan (jälle) aega?

Kui traditsiooniliselt on seda tehtud pigem abstraktselt ja avaralt (nt sport kui identiteedi- ja turvatunde looja), siis üha enam on nihkunud perspektiiv empiirilise vaataja tasandile. Siin tuuakse esile kolm kategooriat: moraalne, emotsionaalne ja esteetiline kogemus. (1) Sporti on peetud näiteks omamoodi moraalseks eksperimendiks – me küll teame, et sellest kõigest ei olene mitte midagi, aga samal ajal determineerib võistlus mingiks hetkeks meie väärtussüsteemi ja olemuse. (2) Emotsionaalselt on ilmekas vaadata näiteks olümpiamängudel mõnd juhuslikku individuaalala: me tunneme, kuidas enamik sportlasi, kes on aastaid tööd teinud ja järjekindlalt ette valmistanud, põruvad täielikult, ja valdavalt pole inimestel sellest sooja ega külma. Kurb lugu. (3) Hans Ulrich Gumbrecht osutab raamatus «In Praise of Athletic Beauty» aga sellele, et spordi vaatamine on nüüdisajal üldse kõige populaarsem ja jõulisem esteetilise kogemuse allikas.