Kohalikud rallisõbrad loodavad, et Tänak ja Martin Järveoja tulevad ülesandega eeskujulikult toime ning jätavad esikoha kodumaale. Nende kiirus on fännidele teada ning nüüd tuleb suruda pöidlad pihku, et rallijumal oleks olemas ja auto ei laguneks.