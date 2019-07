Arukuusk: isegi Nõukogude laadapäevadel polnud põldudel nii palju autosi kui täna

«Siit on tulemas Eestile veelgi suurem asi kui suusatamine. Eelkõige kinnitab see seda, et organisatsioon töötab,» rääkis Arukuusk meediale.

«Seda, kas meie teed peavad vastu ja publik käitub radade ääres korralikult, jälgib kindlasti ka WRC promootor, mis võimaldaks meil tulevikus pidada WRC MM-etapp. Iseasi, kas see toimub meil kolme või nelja aasta pärast, näitab aeg. Aga me oleme Eestis selleks kindlasti valmis.»

Küsimusele, kas tänavusel rallil on Otepääle oodata 40 000 inimest, vastas peasekretär paljulubavalt. «Ma arvan, et tuleb kindlasti. Praegu tulime Leigo esimeselt katselt bussiga ja see parklate pilt seal kuplite vahel on muljetavaldav, isegi Nõukogude suurtel laadapäevadel polnud põldudel nii palju autosi kui täna. Inimesed on ralli võtnud omaks ja eestlased on rallirahvas!»