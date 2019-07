U-23 EM: Johannes Erm teenis hõbemedali

Kuulitõukes tõukas Erm 14,66, mida on 3 cm vähem kui senises rekordvõistluses. Isikliku rekordi graafikuga võrdluses andis eestlane kuulitõukega ära ühe punkti. Alavõit kuulus sakslasele Jan Ruhrmannile 15,79ga.

Johannes Ermil on peale nelja ala koos 3575 punkti. Oma rekordgraafikut edestab eestlane juba 168 punktiga.

Päeva viimase alana toimus kümnevõistlejatel 400 meetri jooks, kus Erm startis parima isikliku rekordiga (47,40). Erm tegi hea stardi ning jooksis peaaegu oma isikliku rekordi aja – seekord jooksu tulemuseks 47,41 sekundit. Avapäeva järel juhib Erm võistlust 4513 punktiga, liikudes 8500 punkti graafikus. 14. juulil kell 10.30 algas kümnevõistluse kuues ala – 110 meetri tõkkejooks. Erm startis teises grupis ning jooksis end ajaga 14,33 esikohale. Nüüd on Ermil kuue ala järel kokku 5445 punkti ning teise koha omanikku Manuel Eitelit edestab ta 269 punktiga.

Peetud on ka teise võistluspäeva teine ala, milleks oli kettaheide. Kettaheide ei ole küll Ermi kümne ala tugevaimate seas, kuid siiski lennutas ta ketta 43.24 meetri kaugusele, mis andis talle 8. koha.

Ermi teise koha tulemuseks jäi 8445, mis on uus Eesti U23 mitmevõistluste rekord ning selle tulemusega sai Ermist viies Eesti mitmevõistleja, kes on ületanud 8400 punkti piiri. Eelnevalt on seda suutnud Erki Nool (8815), Kristjan Rahnu (8526), Maicel Uibo (8514), Valter Külvet (8506)