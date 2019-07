Juunioride MM maadluses toob Eestisse maailma parimad noored maadlejad

Eesti Maadlusliidu presidendi Jaanus Paevälja sõnul on nii suur riikide ja osalejate arv positiivselt üllatav. «Kui võtta arvesse varasemaid suurvõistluseid, on Tallinnasse tulevate riikide arv tavapärasest suurem. See on ka teiste aladega võrreldes väga hea näitaja,» kommenteerib Paeväli.