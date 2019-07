PM Rally Estonial. Tänaku sotsiaalmeediahaldur: Rally Estonia on hea ettevalmistus Türgi ralliks

Ott Tänaku pressiesindaja Henri Rump on hetkel Tänaku ja Järveoja tegutsemisega väga rahul ning auto toimib, kuigi katsete teiste läbimiste tingimused on karmid. Rally Estonia rajal käivad ka veokid, mis teevad sõitmise WRC autoga keeruliseks. «Kui auto tagasi (hoodusparki – toim.) tuli, siis oli pool ühest küljest maha jäänud kusagile,» selgitas Rump olusid.

Selliste oludega pole Tänak harjunud, sest WRC sarjas käivad rajal ainult tippsõitjad. «Kohati läheb see ikka päris karmiks ära, kohati on see hea ettevalmistus Türgi ralliks,» naljatas Rump.