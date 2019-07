Tour de France'i kaheksanda etapi kiireim oli Thomas De Gendt

AN INCREDIBLE WIN FOR @DeGendtThomas ! 🏆 INCROYABLE VICTOIRE DE @DeGendtThomas ! 🏆 #TDF2019 pic.twitter.com/BNy8MDuJeE

Kaheksanda etapi järel sai kollase ehk Tour de France'i üldliidri särgi uuesti endale Julian Alaphilippe, kes juhib üldtabelis teise koha ees 23 sekundiga.



Rohelist ehk punktide arvestuses võistlust juhtiva ratturi särki kannab edasi Peter Sagan, kes on kokku kogunud 204 punkti.



Parim mägironija ehk täpilise särgi omanik on Tim Wellens ning parima noore sõitja valget särki kannab Giulio Ciccione.



Kaheksa etapi järel on Rein Taaramäe (Total Direct Energie) üldarvestuses tublil 31. kohal. Tanel Kangert (EF Education First) on üldtabelis 54. kohal.