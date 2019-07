Eelmise aasta Tour de France'i võitja kukkumisest: masendav, et see juhtus

Reuters vahendab, et 15 km enne etapi lõppu sõitsid omavahel kokku Thomase meeskonnakaaslane Gianni Moscon ning EF Education First tiimi rattur Michael Woods, kellele omakorda sõitis otsa ka Geraint Thomas. Thomas sai pärast kukkumist küll kiiresti sadulasse tagasi, kuid peagruppi tagasi jõudmiseks pidid nad tiimikaaslastega väga palju tööd tegema.



Gianni Moscon aga nii kergelt ei pääsenud – tema ratas murdus kukkumise tagajärjel täiesti pooleks.



Tiitlikaitsja Thomas kommenteeris Reutersile kukkumist: «See on tüütu ja masendav, kuid samas sellest olukorrast väljatulek näitas, et jalad on head. Minuga on kõik hästi, aga see on lihtsalt masendav, et see kukkumine võistluse selles punktis juhtus.»