Roland Poom ja Ken Järveoja lõpetasid Rally Estonia avapäeva Estonian Junior Challenge teisel kohal

Laupäeva alustati Maaritsa ja Arula katsete topelt läbimistega ning Poom ja Järveoja näitasid nendel katsetel Estonian Junior Challenge arvestuses kolmel korral teist ja korra kolmandat aega.

Peale lõunat läbiti kahel korral nii Rüa, kui ka Puugi katse ning, kui hommikustel katsetel jäid Poom ja Järveoja katsevõiduta, siis päeva viimase kruusakatse võitsid just nemad ning teenisid sellega Estonian Junior Challenge arvestuses ühe lisapunkti.

Päeva lõpetas Ken Järveoja kodutänavatel sõidetud Elva linnakatse, mille Soome MM-ralliks valmistuvad Poom – Järveoja teisena lõpetasid.

Poom-Järveoja ralliauto. FOTO: Raivo Remmelgas

Peale üheksat sõidetud kiiruskatset hoiavad Poom ja Järveoja Estonian Junior Challenge sarjas ja Eesti meistrivõistluste klassi EMV3 arvestuse teist kohta. Liidritest, kelleks on Ken Torn – Kauri Pannas (Ford Fiesta R2T19), jäävad Poom – Järveoja maha 47,3 sekundiga.

«Üldiselt oli päev ok, aga uue Ford Fiesta R2T19 autoga on siin kruusal olnud raske hakkama saada, sest pole varem sellega kruusal sõitnud. Muidu ok päev ja katsete kaotused pole Tornile väga suured olnud nii u. 0,3 sekundit kilomeetri peale ja läheb paremaks iga korraga,» võttis Roland enne Elva linnakatset Tehvandi hooldusalas päeva kokku.

«Kuna ma pole konkreetse autoga kruusal varem sõitnud, siis on Rally Estonia meile enne Soomet juba väga palju juurde andnud. Hüpete peal olen aru saanud, et kuidas see auto lendab ja et ei pea hüppeid kartma. Siiski olen neid suuri hüppeid veidi peljanud, sest pean selle sama autoga võistlema ka Soome MM-rallil JWRC klassis, kuid auto hüppab ilusti ja tegelikult on väga fun. Oleme saanud proovida umbes viite või kuute erinevat seadistust nii, et kui Soomes on probleeme, siis on meil vähemalt kuskilt vaadata,» jätkas Poom.

«Nendes kuivades ja siis ka vihmastes tingimustes on ajaliselt näha, et saan selle autoga vihmas paremini hakkama. Lähme pühapäeval rajale nagu ka täna, sest tahaks näha, mis toimib enne Soomet. Kui saame katsevõidu, siis näeme, et oleme õiges suunas liikumas. Hoolimata turvalisest ajavahest nii ees kui taga, me niisama läbi sõitma ei lähe pühapäeval ning kui tunne on hea ja tehnika toimib, siis tahaks ka katsevõite lisaks saada,» tutvustas Roland oma Rally Estonia teise võistluspäeva eesmärk.

Pühapäeval sõidetakse Shell Helix Rally Estonial kuus kiiruskatset ning läbitakse 59,90 katsekilomeetrit. Rallit lõpetava Tartu linnakatse järel ootab võistlejaid ja fänne Tartu Raekoja platsis vinge finišipoodium.

Shell Helix Rally Estonia 2019 Estonian Junior Challenge järjestus peale SS9

1.Torn – Pannas Ford Fiesta R2T19 55:03,4

2.Poom – Järveoja Ford Fiesta R2T19 +47,3