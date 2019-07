​Jörgen-Matthias Talviku juunioride MM-i kvalifikatsioonis teisel kohal

Masinaklassis 125cc klassis oli meie sportlastest finaalipääsmeid jahtimas Jörgen-Matthias Talviku (Husqvarna), Meico Vettik ja Martin Michelis (mõl KTM), kes sõitsid ka kõik ühes grupis. Talviku tegi oma kiireima ringiaja kvalifikatsiooni esimeses osas ning see oli niivõrd hea, et sessiooni lõpus oli ta teine. Vettik näitas samuti head kiirust ja tema aeg oli alguses 3., kuid hiljem mõned konkurendid sõitsid kiirema aja ning eestlane oli 6. Michelis, kes kukkus sõidu jooksul, oli 32. ning kahjuks oli ta kukkumisest saadud põrutus nii tugev, et ta lohutussõitu, kust sai ka veel finaali, ei läinud. Kvalifikatsiooni kiireima aja sõitis välja Euroopa meistrivõistluste liider itaallane Mattia Guadagnini (Husqvarna).