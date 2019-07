PM Rally Estonial. Ott Tänaku isa: saunas saame Otiga rääkida nagu võrdne võrdsega

„Georg tegi Alaküla katse peal vähe suurema hüppe ja kaldus natuke trajektooril kõrvale. Lõhkus ära all paremal midagi. Rattad on all ja auto sõitis, aga mootoritemperatuur tõusis kõrgele ja otsustas auto tee äärde seisma jätta,“ rääkis Tänak, miks Gross eile katkestas.

Kuigi Eesti parima rallisõitja isa oli lootusrikas, et Gross saab võislust jätkata, siis tegelikkuses mees täna starti ikkagi ei jõudnud: „Võidusõit käibki aja peale ja tuleb pingutada. Ma arvan, et see on lihtsalt väike eksimus. Loodame, et saame korda ja homme jätkata.“

Samuti kiitis mees Rally Estoniat: „Rada on huvitav ja konkurents on tihe. See on super võimalus ennast ja autot teistega võrrelda. „

«Ta (Ott Tänak – toim) tahtis kindlasti ise esimesena sõita, et Soomeks testida ja ei läinud lihtsama vastupanu teed. Saab oma seadeid proovida,» rääkis ralliässa isa, miks valiti eile esimene stardipositsioon.

Tänak ütles, et poeg tuli siia fänne rõõmustama: «Ta alati tahab fännidele midagi tagasi anda ja eks see hea ja kiire sõit ongi see, mida rahvas naudib. Eestimaal on ikka harukordne võimalus WRC autosid nii sõitmas näha.»

Vanem Tänak möönis, et pojaga rallide ajal väga palju rääkida ei saa: «Eks ma tean seda rallimaailma ja see tempo on seal väga kiire. Ega pigem suhtleme rallile järgneval nädalal. Võitude puhul muidugi õnnitlused nagunii, aga pikem suhtlus ikka peale rallit.»