PM Rally Estonial. Aava: ma loodan, et Märtin liiga pahane minu peale ei ole

Aava rääkis, et sai liikuda katsetel ringi ning ka ise nautida rallit: «Olen saanud nautida rallit. Terve eilse päeva liikusime koos väga oluliste inimestega mööda katseid, hooldusparke külastasime ja juhtimiskeskust. Mul on üsna hea ülevaade, et mis toimub rajal, mis võistluskeskuses ja isegi live’e vaatasin, mis olid superhead.»

Ralli korraldaja ei uskunud, et Markko Märtin ja Ott Tänak nii kiired on: «Mina ei uskunud, et Ott ja Martin suudavad sellist ülemvõimu näidata. Tundub, et niisketel teedel ees startimine ei tekitanud nii palju probleeme kui eelneval aastal.»

Aava oli ka mõistev Märtini suhtes, kes korduvalt ralli jooksul ütles, et ei pane maksimumi välja: «Ma saan Markost täiesti aru, et ta ei taha endast viimast välja panna. Tänased kommentaarid on tal juba päris vinged.»

«Ma loodan, et Märtin ei ole mu peale väga pahane, kuna ta selg ja kael valutavad,» avaldas Aava lootust, et endine ralliäss jääb hoolimata kangest kaelast ralliga rahule.