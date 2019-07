17. Rakvere Rattamaratoni võitsid Peeter Tarvis ja Greete Steinburg

Kui põhisõidu võitja Peeter Tarvis (Veloplus) jõudis finišisse kindla edumaaga, lõpuajaga 2:01.30,9, siis järgmiste kohtade pärast käis kõva rebimine. Lõpuks suutis end teiseks sõita Taavi Kannimäe (Team Antsla) 2:03.30,9 ja kolmandaks platseerus Martin Parv (Veloplus) 2:03.31,2.

Tarvis sai ülejäänud pundil eest ära juba 10. kilomeetri kandis ning teistele enam võiduvõimalust ei andnud «Algusest peale olin üsna ees. Vedasin suusaradade peal suurema osa ajast ning ka enne Kõrgemäge olin kogu aeg ees. Kõrgemäe tõusul vajutasin vähe tugevamalt ja siis jäigi ainult Taavi Kannimäe veel tuulde. Sõitsime koos Siplasemäeni, kus rada oli tehniline, ning märkasin, et väike vahe tuli sisse. Sirgematele teedele jõudes nägin, et vahe on piisav, ta ei saa mulle kohe järele ja panin täiega, sest siis ei olnud enam midagi oodata. Edasi tegin oma sõitu, kruusa peal panin tugevalt, tehnilisemates kohtades sõitsin mugavalt - ei pannud üle ega teinud vigu. Niimoodi see võit tuli,» kommenteeris Tarvis peale finišit.

Peeter Tarvis. FOTO: Adam Illingworth

Võitja tõdes, et hooaeg on olnud põnev ja vaheldusrikas, sest meeste arvestuses on liidrid pea igal Bosch Eesti Maastikurattasarja etapil vahetunud. Kahe nädala pärast Rakkes on Tarviselgi teoreetiline võimalus sarja liidriks tõusta. «Täna mõtlesin, et kui Rakkes kõik hästi läheb, siis on võimalik liidrisärk endale saada,» tõdes rattur. Kas ta läheb seal sõitma põhisõitu või XXL-sõitu on veel pisut lahtine. See pannakse enne starti paika koos meeskonnakaaslase Gert Jõeäärega.

Naistest oli täna kiireim Greete Steinburg (Spordiklubi Rakke Naiskond) ajaga 2:15.57,2. Teise koha saavutas Janelle Uibokand ajaga 2:17.37,2 ja kolmandana sõitis üle lõpujoone Iiris Takel (Spordipartner Racing Girls) 2:20.26,7.

Veel poolel maal oli juhtpositsioonil Uibokand, kuid tehnilisel osal pani Steinburg oma paremuse maksma. Ta tunnistas finišis, et enesetunne ei olnud kõige parem. «Täna oli hästi raske sõit. Eile oli ka väike võistlus, võib-olla see mõjutas, aga alguses ei saanud käima ning ega oluliselt paremaks ei läinudki. Tehnilisel osal olin tugevam, tänu sellele võit tuli,» lausus Steinburg. «Mulle meeldis see nikerdamine. Sel aastal oli veel natukene tehnilist osa juurde tehtud. Väga kihvt, » kiitis võitja.

Sarja üldvõidu püüdmiseks peab Steinburg nüüd osalema mõlemal allesjäänud etapil, sest tulemus on tal seni kirjas kolmelt sõidult. Järgmisena seisab ees mõõduvõtt koduradadel Rakkes. «Paraku on nii kujunenud, et juba hooaja alguses jäävad mõned etapid vahele, aga mul ei saagi olla lahjemat eesmärki, kui asi ära võita ja kodus on tegelikult hästi oluline võita. Starti lähen absoluutselt võidumõtetega,» kinnitas ta.

Noorte- ja matkasõidu nobedaimad olid Rakveres noormeestest Virgo Mitt, kes läbis 20 km ajaga 43.31,8 ja neidudest Annabrit Prants, kellele märgiti lõpuajaks 44.45,8.

Sarja üldliidriteks on peale tänast Taavi Kannimäe ja Maris Kaarjärv, võistkondlikult on kõrgeimal positsioonil Veloplus ja naiskondadest juhib punktiarvestust Spordipartner Racing Girls.

Peakorraldaja Vahur Leemets võib maratoniga rahule jääda, sest ilm oli hea ja osalejatelt tuli vahetult peale sõitu palju positiivset tagasisidet. «Ilm oli ilus, rada toimis, rahvale meeldis ja kõik on rahul,» võttis ta päeva kokku.

Bosch Eesti Maastikurattasari jätkub kahe nädala pärast Rakkes, kus pühapäeval 28. juulil peetakse Škoda Laagri 19. Rakke Rattamaraton.