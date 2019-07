Arsenali fännid nõuavad klubi omanikult muutusi

14. Arsenali fännigrupi ühisavalduses, mis oli suunatud klubi omanikule, USAst pärit miljardärile Kroenkele, kirjutati, et fännid ei ole kunagi varem tundnud ennast klubi juhtimisest rohkem kõrvale tõrjutuna ning soovivad näha rohkem läbipaistvust juhtkonna poolt.

«On tunne, et Arsenal on jõudnud ristteele. Midagi peab muutuma. Kõik, kes sellele alla kirjutavad, tahavad näha, et Stan Kroenke astuks märgatavaid samme klubi taaselustamiseks. Muutused peavad algama paremast juhtimisest,» oli avalduses kirjas.