Erki Nool: ükski rekord pole kivisse raiutud, Johannes Ermil on potentsiaali

Erki, kas Johannese tulemuse ja sinu 1995. aasta saavutuse vahel saab mingisuguseid paralleele tõmmata? On see millegi suure algus?

Ma loodan küll. Kui suudad sellises vanuses nii võimsaid tulemusi saavutada, siis midagi see ikka näitab. Ta on teise ajastu mees, noored mehed hakkavad peale tulema. Sama vana on Kaul, kes on Ermile ja teistele Eesti poistele väga võimas konkurent ka tulevikus. Johannes on 8500 punktiks valmis, tegelikult oli valmis juba sel võistlusel. 8500 punkti näitab, et oled võimeline medalit võitma.