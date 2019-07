Kauaoodatud korvpallipidu Eestisse ei jõua!

Eestile sai takistuseks see, et Saku suurhall on liiga väike – parimal juhul mahub sinna korvpalli kaema 8200 pealtvaatajat. FIBA üks kriteeriumeid korraldajariigile on 10 000-kohalise mänguareeni olemasolu. Olgugi et varasematel alagrupiturniiridel on keskmine publikuarv jäänud 6000 inimese ligi mängu kohta. Eesti Korvpalliliidu peasekretäri Keio Kuhi sõnul tuleb korraldusõiguse teeninud riikidele au anda. «Kõik konkurendid olid väga tugevad. Minule teadaolevalt said määravaks üksikud hääled. Kõik korraldusõiguse saanud riigid täitsid saali mahutavuse nõudmised – Gruusia ehitab kahe aastaga 15 000 inimest mahutava saali, seda kinnitas Gruusia president Salome Zurabišvili.»